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Общество26 июля 2022 14:44

В Тверской области 32 тысячи семей с детьми воспользовались региональными мерами соцподдержки

Подведена статистика за год
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
50 тысяч родителей дошколят получали компенсацию части родительской платы за детский садик.

50 тысяч родителей дошколят получали компенсацию части родительской платы за детский садик.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверьстате подсчитали количество жителей региона, получающих меры социальной поддержки. Речь о региональных мерах, которые предоставляются в виде регулярных или единовременных денежных выплат, в натуральной форме или в форме денежных компенсаций.

В 2021 году региональными мерами социальной поддержки воспользовались:

- 32 тыс. семей с детьми,

-166 тыс. ветеранов труда,

- 13 тыс. малоимущих граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию,

- 3,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

50 тысяч родителей дошколят, посещающих детские сады, получали компенсацию части родительской платы за садик.