В Тверской области 32 тысячи семей с детьми воспользовались региональными мерами соцподдержки

50 тысяч родителей дошколят получали компенсацию части родительской платы за детский садик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверьстате подсчитали количество жителей региона, получающих меры социальной поддержки. Речь о региональных мерах, которые предоставляются в виде регулярных или единовременных денежных выплат, в натуральной форме или в форме денежных компенсаций.

В 2021 году региональными мерами социальной поддержки воспользовались:

- 32 тыс. семей с детьми,

-166 тыс. ветеранов труда,

- 13 тыс. малоимущих граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию,

- 3,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

50 тысяч родителей дошколят, посещающих детские сады, получали компенсацию части родительской платы за садик.