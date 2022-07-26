В Тверской области 32 тысячи семей с детьми воспользовались региональными мерами соцподдержки

50 тысяч родителей дошколят получали компенсацию части родительской платы за детский садик.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Тверьстате подсчитали количество жителей региона, получающих меры социальной поддержки. Речь о региональных мерах, которые предоставляются в виде регулярных или единовременных денежных выплат, в натуральной форме или в форме денежных компенсаций.
В 2021 году региональными мерами социальной поддержки воспользовались:
- 32 тыс. семей с детьми,
-166 тыс. ветеранов труда,
- 13 тыс. малоимущих граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
- 3,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
50 тысяч родителей дошколят, посещающих детские сады, получали компенсацию части родительской платы за садик.