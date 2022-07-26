Путепровод в створе улицы Фрунзе в Твери начнут строить в 2022 году

Протяженость объекта составит 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью Фото: Влад КОМЯКОВ

Вопрос о расширении государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2022 год рассмотрели на заседании регионального правительства, которое 26 июля провел губернатор Игорь Руденя.

В программу включено строительство дороги с путепроводом в створе улицы Фрунзе в Твери. Протяженость объекта - 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Работы по возведению путепровода, включая проектную документацию, запланированы в 2022-2024 годах. Данный объект будет возведен до начала работ на «Горбатом мосту», который будет реконструирован в рамках реализации проекта по строительству Западного моста.

Также в госпрограмму включено строительство подъездов к инвестиционным площадкам - к промышленной зоне «Боровлево» и заводу по производству продуктов питания «Орион», а также реконструкция моста через реку Старчонка в Старице.

Объем финансирования государственной программы будет увеличен в 2022 году на 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.