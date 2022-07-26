Квартиру жительницы Тверской области обокрали, пока она гуляла с собакой

Фигуранта задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 60-летняя жительница города Белый с заявлением о краже денег из квартиры. Ущерб составил 90 000 рублей. Женщина пояснила, что не могла попасть в квартиру, вызвала мастеров, а сама пошла гулять с собакой.

Мужчины закончили работу и ушли, а дверь осталась открытой. В это время в квартиру проник злоумышленник и похитил деньги из шкатулки.

Место происшествия осмотрели полицейские. Подозреваемого разыскали через сутки. Им оказался 29-летний ранее судимый сосед заявительницы.

В полиции он сознался в содеянном. Часть денег он потратил на покупку мобильного телефона и продуктов. Остальное положил на карту.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.