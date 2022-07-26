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Происшествия26 июля 2022 12:27

В Тверской области подросток получил травму на деревообрабатывающем станке

Следователь проводит проверку по факту ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту ЧП организована доследственная проверка

По факту ЧП организована доследственная проверка

Фото: Евгения ГУСЕВА

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту получения несовершеннолетним 2004 года рождения травмы на производстве.

Предварительно установлено, что утром 25 июля подросток, осуществляющий трудовую деятельность на основании гражданско-правового договора, в деревообрабатывающем цехе предприятия в Удомле, очищая станок от опилок, получил травму.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.