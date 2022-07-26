15-летний подросток из Бологовского района снова ушел из дома

Организованы поиски пропавшего мальчика
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
25 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего жителя посёлка Ильятино Глеба Комыгина. 15-летний мальчик, спустя месяц, снова ушел из дома.
Следователи и полиция выезжали по месту жительства несовершеннолетнего. Организованы поиски.
Всех, кто обладат информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
Мальчик и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области