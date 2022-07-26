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Происшествия26 июля 2022 9:01

15-летний подросток из Бологовского района снова ушел из дома

Организованы его поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Организованы поиски пропавшего мальчика

Организованы поиски пропавшего мальчика

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

25 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего жителя посёлка Ильятино Глеба Комыгина. 15-летний мальчик, спустя месяц, снова ушел из дома.

Следователи и полиция выезжали по месту жительства несовершеннолетнего. Организованы поиски.

Всех, кто обладат информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Мальчик и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мальчик и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области