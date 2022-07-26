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Политика26 июля 2022 8:56

В Тверской области завершён этап выдвижения кандидатов на выборы 11 сентября 2022 года

На 265 депутатских мандатов претендуют 730 кандидатов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Выборы пройдут 11 сентября 2022 года.

Выборы пройдут 11 сентября 2022 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области завершён этап выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут 11 сентября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба регионального избиркома, на 265 депутатских мандатов претендуют 730 выдвинутых кандидатов. Из них: 146 – в порядке самовыдвижения, 584 выдвинуты восемью политическими партиями. Больше всего кандидатов выдвинуто для участия в выборах депутатов Тверской городской Думы. Здесь на замещение 25 вакантных мандатов претендуют 184 кандидата (6 самовыдвиженцев и 178 – выдвинутых политическими партиями).

По состоянию на 26 июля, 110 кандидатов уже зарегистрированы, 2 утратили статус.

До 29 июля выдвинутые кандидаты должны представить в избирательные комиссии документы на регистрацию.