В Тверской области завершён этап выдвижения кандидатов на выборы 11 сентября 2022 года

Выборы пройдут 11 сентября 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области завершён этап выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут 11 сентября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба регионального избиркома, на 265 депутатских мандатов претендуют 730 выдвинутых кандидатов. Из них: 146 – в порядке самовыдвижения, 584 выдвинуты восемью политическими партиями. Больше всего кандидатов выдвинуто для участия в выборах депутатов Тверской городской Думы. Здесь на замещение 25 вакантных мандатов претендуют 184 кандидата (6 самовыдвиженцев и 178 – выдвинутых политическими партиями).

По состоянию на 26 июля, 110 кандидатов уже зарегистрированы, 2 утратили статус.

До 29 июля выдвинутые кандидаты должны представить в избирательные комиссии документы на регистрацию.