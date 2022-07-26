Мужчина застрелил подростка в кафе Тверской области

Несовершеннолетнего застрелили в кафе в Кимрах Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения. Его подозревают в убийстве несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 25 июля 2022 года в одном из местных кафе мужчина выстрелил в подростка. Потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Следователями с участием криминалиста и экспертами ЭКЦ УМВД России по Тверской области осмотрено место происшествия, изъято орудие убийства, следы и улики. При содействии отделения уголовного розыска МО МВД России "Кимрский" подозреваемый установлен и задержан. Его уже допросил следователь.

- Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.