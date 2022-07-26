В Твери хотят установить памятник комсомольцам и молодежи Верхневолжья

В Твери хотят установить мемориальный объект комсомольцам и молодежи Верхневолжья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери хотят установить мемориальный объект комсомольцам и молодёжи Верхневолжья. Соответствующий документ опубликован в проектах решения Тверской городской Думы. Его внес на рассмотрение глава Твери 7 июля 2022 года.

Мемориальный объект, по мнению администрации Твери, нужен для увековечивания памяти комсомольцев и молодёжи Верхневолжья.

Место установки - участок земли возле дома №16 по улице Салтыкова-Щедрина, у здания Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной.

Окончательное решение примут депутаты гордумы на одном из заседаний.