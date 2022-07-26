Красавица из Твери не победила на конкурсе "Мисс Россия-2022"

Красавица студентка из Верхневолжья стала четвертой по результатам зрительского голосования Фото: из личного архива Наталии Павловой

25 июля завершился конкурс красоты "Мисс Россия 2022". Тверь на конкурсе представляла "Мисс Тверь-2021" Наталия Павлова. Красавица студентка из Верхневолжья стала четвертой по результатам зрительского голосования, которое проходило на официальном сайте конкурса.

Главную корону "Мисс Россия 2022" завоевала 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга.

Изначально в борьбу за корону вступили 150 000 девушек со всей страны. В финал конкурса красоты вышли 25 участниц, которые прошли самые разные испытания: отвечали на вопросы жюри, демонстрировали наряды, фигуру, остроту ума.

Звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, участнице от Республики Чувашия, второй вице-мисс стала стала Дарья Немаева из Хабаровского края.