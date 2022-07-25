Прокуратура начала проверку по факту выпадения из окна двухлетней девочки в Твери

Девочка выпала из окна на москитной сетке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 25 июля в Заволжском районе Твери. Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в областной прокуратуре, предположительно, мама несовершеннолетней находилась на лестничной площадке, а ребёнок играл в комнате со вторым четырехлетним ребёнком. Старший ребёнок через кровать залез на подоконник и открыл окно, двухлетняя девочка залезла вслед и, облокотившись на москитную сетку, упала с третьего этажа.

На место присшествия выезжал следователь СКР. Заволжским межрайонным следственным отделом Твери организовано проведение доследственной проверки по факту ЧП.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Заволжского района Твери. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.