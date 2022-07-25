Бесплатную школьную форму в Тверской области выдадут учащимся с 1 по 11 классы

Получить школьную форму смогут учащиеся с 1 по 11 классы Фото: Олег ЗОЛОТО

К 1 августа 2022 года будут сформированы итоговые реестры получателей бесплатной школьной формы в Тверской области. Выдачу комплектов одежды планируют начать с 10 августа.

Бесплатная форма выдается для школьников из многодетных семей. Доход при этом не учитывается. С инициативой данной меры поддержки выступил губернатор Игорь Руденя.

Впервые в новом учебном году решением главы региона комплекты школьной формы предоставят всем учащимся из больших семей – с 1 по 11 классы. До этого форму выдавали только детям с 1 по 5 классы. Решение принято по просьбе многодетных родителей.

В рамках данной меры поддержки в Верхневолжье многодетная семья не будет терять свой статус до достижения старшим ребёнком 21 года, в случае если он учится на дневном отделении профессионального учреждения образования или вуза. Младшие дети в семье также смогут получить школьную форму.

Списки поступают в Центр выплат "Тверская семья", затем информация направляется на Тверскую швейную фабрику, где ведется пошив одежды.

В комплект для мальчиков, учащихся 3-11 классов, входит галстук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для школьников 1-3 классов выдаются еще одни брюки.

В комплект для учениц 3-11 классов включены жакет, юбка и три сорочки – две белые и одна розовая. При этом в комплект для девочек-учащихся 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а для учениц 4-5 классов вместо сарафана включен жилет.

Все ткани соответствуют ГОСТам.