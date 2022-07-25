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Происшествия25 июля 2022 18:06

Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Твери

Следователи начали проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что из окна третьего этажа квартиры дома в Заволжском районе Твери выпала девочка 2019 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 июля.

С травмами ребенка доставили в больницу.

По факту происшествия Заволжским межрайонным следственным отделом Твери организовано проведение доследственной проверки.

Следователь выезжал на место ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.