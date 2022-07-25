Православные волонтёры доставили одежду в дом престарелых в Тверской области

Постояльцам дома престарелых в селе Куженкино доставили одежду. Фото: tvereparhia.ru

Постояльцам дома престарелых, расположенного в селе Куженкино Бологовского района Тверской области, доставили одежду. Её собрали волонтёры бологовского Центра гуманитарной помощи.

Центр был создан несколько лет назад по инициативе православного прихода церкви в честь царевича Алексия. Работать он начал 12 июня 2019 года.

- В июле сотрудники центра совместно с прихожанами-волонтёрами организовали доставку вещей в дом престарелых в село Куженкино. Постояльцам интерната такая помощь всегда нужна, сообщает Тверская епархия.

Сотрудники центра собирают одежду и другие вещи для паллиативного отделения бологовской больницы и для домов престарелых.