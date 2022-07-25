Фонтан кипятка забил под припаркованным автомобилем в Твери

Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Виктор Фролов

Днём 25 июля в Твери произошло небольшое ЧП - фонтан кипятка начал бить из-под земли, прямо под припаркованный автомобилем "Форд". Произошло всё в Заволжском районе, на Петербургском шоссе, напротив дома №54/2.

Видео произошедшего очевидец опубликовал на страничке "Подслушано у водителей. Тверь". Свидетель переживал, что машине будет нанесён вред, и хотел предупредить хозяина машины.

Спустя какое-то время под сообщением появился комментарий с официальной странички Министерства строительства Тверской области: "Бригада ООО "Тверской генерации" оперативно выехала на место, повреждение локализовано. Одновременно компания напоминает, что на время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность и не парковать автомобили вблизи тепловых камер".

Участникам беседы также напомнили, что о появлении провалов грунта или выброса воды на поверхность, можно сообщить по телефону коммунальщикам (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу Твери (4822) 34-87-07.

О судьбе машины, под которой образовался горячий гейзер, больше ничего не сообщается. Но многие комментаторы отметили, что авто было припарковано не по правилам.