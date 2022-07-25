В Твери идёт подготовка к открытию детсада в «Чайке»

Детсад в «Чайке». Фото: администрация Твери

В Твери завершается строительство детского сада на улице Склизкова, в активной фазе работы на еще одном объекте на улице Левитана. Два новых детских сада строятся по новому современному проекту – это большие трёхэтажные здания, оснащённые самым современным оборудованием и даже лифтами. О ходе работ на этих стройках проинформировала горадминистрация.

Каждый из садов сможет принять до 190 воспитанников. Первый из объектов - детский сад на улице Склизкова в микрорайоне «Чайка». Основной объём работ здесь уже завершён. Сейчас подрядчиком ведётся подготовка объекта к открытию: проводится уборка помещений, мытьё окон, дверей и светильников, устраняются мелкие дефекты в благоустройстве, завершаются работы по кровле, устанавливаются дорожные лотки.

– Подрядчик ответственно отнёсся к своим обязанностям, – отметил глава Твери Алексей Огоньков, он на детсадовские стройплощадки выезжает регулярно. – Все наши замечания в ходе работ оперативно учитываются, выявленные недоработки устраняются в кратчайшие сроки. Сейчас поставлена задача к августу выйти на ввод здания в эксплуатацию.

Активные работы ведутся и на объекте в микрорайоне «Южный» – в новом детском саду на улице Левитана. Уже построено трёхэтажное здание, выполнена кладка наружных стен и парапета, уложены наружные сети водопровода и канализации, ведётся монтаж вентилируемого фасада и внутренних инженерных сетей, электромонтажные работы, вертикальная планировка территории. Начались работы по благоустройству участка.

Напомним, что в 2021 году в Твери был построен и открыт новый детский сад на 150 мест на улице Планерной в посёлке Вагонников. Ранее в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» также были построены и введены в эксплуатацию новый корпус школы №50 в микрорайоне «Юность», Центр образования имени А. Атрощанка в микрорайоне «Брусилово» и детский сад «Росток» на Октябрьском проспекте в «Южном».