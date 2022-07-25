В Тверской области продолжается заготовка кормов для животных Фото: ПТО

В Тверской области продолжается заготовка кормов для животных. Работа продлится до октября. На данный момент травы скошены на площади 53,7 тыс. га – это 52% от запланированного объема. Заготовлено 87,4 тыс. тонны сена.

Наращивается сбор сенажа. По данным на 25 июля убрано 70,8 тыс. тонны, собрано 94,5 тыс. тонны силосной массы, грубых и сочных кормов – 10,7 центнеров кормовых единиц на условную голову скота.

По данным пресс-службы регионального правительства, активнее всего идет работа в хозяйствах Кашинского округа, Зубцовского, Бежецкого, Калининского, Конаковского и Сонковского районов.

Всего в 2022 году предстоит провести скос трав на площади 104,2 тыс. га и заготовить на условную голову скота не менее 19,8 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов.

С имеющихся в хозяйствах площадей предстоит собрать 166,6 тыс. тонны сена, 192,8 тыс. тонны сенажа, 286 тыс. тонны силосной массы.