Житель Тверской области отправится в колонию за кражу алкоголя

Мужчина отправится в колонию за кражу Фото: архив "КП"

Жителя Бельского района на 2 года и 1 месяц суд отправил в колонию строгого режима за совершение кражи.

В ходе судебного следствия установлено, что в ночь с 16 на 17 мая 2022 года обвиняемый на центральной улице города Белого разбил окно в офисное здание и похитил из кабинета алкоголь на сумму 4000 рублей.

С похищенным злоумышленник с места преступления скрылся. При этом подсудимый совершил преступление, имея непогашенную судимость за преступления против собственности.

Приговор в законную силу не вступил.