В Тверской области 720 923 жителя сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. По данным на 25 июля 2022 года, прививку сделали 720 923 жителя. Из них более 280 тысяч человек - люди старшего возраста, свыше 1100 - подростки.

Прививочные пункты Верхневолжья открыты на базе бюджетных лечебных учреждений и работают ежедневно: по будням с 8:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00. Выездные прививочные бригады работают по графику, согласованному с администрациями учреждений и организаций.

Вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по номеру 122, через портал Госуслуг или непосредственно звонить в пункты вакцинации. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.