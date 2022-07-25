Тверская область оказалась на 48-м месте рейтинга регионов по численности среднего класса

Средний класс - основа общества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверская область попала на 48-е место рейтинга регионов по численности среднего класса. К среднему классу можно отнести 7,5% семей, живущих на территории области.

Исследование провели специалисты агентства "РИА рейтинг". По их подсчётам, лучше всего с основой общества, коей традиционно считается средний класс, дела обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе (1-е место), Магаданской области (2-е место) и на Чукотке (3-е место). Там средний класс составляет от 33,1 до 46,6 процентов.

Самая малочисленная средняя прослойка в Чечне (85-е место), Ингушетии (84-е место) и Кабардино-Балкарии (83-е место) – от 1,5 до 2,8 процентов.

В Москве доля людей, относящихся к среднему классу, - 24,4% (8-е место), в Санкт-Петербурге – 21,2 (10-е место). В среднем по стране доля семей, относящихся к среднему классу составляет 11,5%.

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