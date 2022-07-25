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Здоровье25 июля 2022 10:17

В Тверской области за сутки 25 июля выявлено 45 новых случаев коронавируса

За сутки никто не умер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

Фото: ПТО

По данным на 25 июля в Тверской области подтверждено 45 новых случаев коронавируса. Напомним, пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Весной и летом число заболевших снижалось, но в июле вновь начало расти.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 163 913 случаев ковида. Всего выздоровевших с начала пандемии - 160 562 человека.

2756 человек скончались (за минувшие сутки никто не умер).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.