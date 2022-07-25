Двое мужчин задержаны за попытку сбыта наркотиков в Тверской области

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы за наркотики Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с наркополицейскими и оперативниками уголовного розыска МО МВД России «Бежецкий» задержаны двое мужчин 31 и 33 лет, подозреваемые в попытке сбыта наркотиков.

Братья занимались подготовкой к сбыту синтетического наркотического вещества.

- Один из фигурантов был задержан в Бежецке в квартире по месту жительства, где оперативники обнаружили и изъяли контейнер с запрещенным веществом массой 72,56 грамма. Второго подозреваемого наркополицейские задержали на автодороге Починок-Удомля Вышневолоцкого ГО, - рассказали в пресс-службе полиции.

В автомобиле "Рено-Логан" мужчина-пассажир перевозил 59 свёртков с порошкообразным веществом с целью их последующего распространения.

Мужчины задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

По части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.