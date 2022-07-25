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Общество25 июля 2022 9:20

В Тверской области за выходные выявлено 84 пьяных водителя

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы Фото: УГИБДД России по Тверской области

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 22 по 24 июля на территории Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

За время рейда "Госавтоинспекторами" было остановлено 84 водителя с признаками опьянения, 14 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.