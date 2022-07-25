В Тверской области после капремонта начался прием пациентов в поликлинике Конаковской ЦРБ

В обновленной поликлинике начался прием пациентов Фото: ПТО

В Тверской области после капремонта начался прием пациентов во взрослой поликлинике Конаковской ЦРБ. Деньги на ремонт здания были выделены по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области».

В поликлинике Конаковской ЦРБ обновлены входная группа, фасад и кровля, заменены окна и двери, лифты. На первом этаже сделано новое напольное и потолочное покрытия, проведен капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба, картотеки, установлена мебель, смонтирована система теплого пола, заменены системы водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных граждан.

По мнению Игоря Рудени, необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.