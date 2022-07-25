Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником сотрудников и ветеранов СК РФ по Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздником сотрудников и ветеранов СК РФ по Тверской области Фото: ПТО

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ по Тверской области.

- Своей высокопрофессиональной деятельностью вы вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Тверской области, обеспечиваете эффективную борьбу с наиболее тяжкими и опасными для общества преступлениями. Благодарю вас за службу в интересах России, на благо Верхневолжья и наших граждан, – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.