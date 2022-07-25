Районы Тверской области частично остались без электричества

Районы Тверской области остались без электричества Фото: архив "КП"

Сообщение о частичном отключении электроснабжения в ряде муниципальных образований поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 24 июля.

- Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Тверской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведутся восстановительные работы.

Напомним, что накануне МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. В регионе включительно до вечера 25 июля прогнозируются ливневые дожди, грозы и усиление ветра.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии "Россети Центр": 8-800-220-0-220.