Рабочая неделя в Тверской области начнется с грозы и дождя

Жителей предупредили об ухудшении погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Рабочая неделя в Тверской области начинается с экстренного предупреждения регионального МЧС. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели предупреждают жителей об ухудшении погоды.

25 июля ожидаются дожди, местами сильные, гроза, усиление ветра при грозе с отдельными порывами 13-18 м/с.

Температура воздуха днем +27 градусов. Ночью +11... +16, облачно. На 29 июля синоптики обещают +29 днем и ясно.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила безопасности.