По факту гибели мужчины в реке Тверской области начата доследственная проверка

Тело мужчины достали из Волги Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту гибели мужчины следователем Калининского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка.

Тело погибшего 45-летнего жителя было обнаружено 24 июля в Волге вблизи деревни Моркино-Городище в Калининском районе.

Следователем и сотрудником полиции проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

- В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле молодого человека не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.