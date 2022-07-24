На фестивале шахмат в Твери 16-летний шахматист смог обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Гроссмейстер выиграл большинство партий Фото: ПТО

24 июля в мультимедийном парке «Россия – Моя история» в Твери в рамках Международного дня шахмат прошел сеанс одновременной игры с гроссмейстером, заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира Сергеем Карякиным. Участниками стали 20 лучших шахматистов Верхневолжья.

Гроссмейстер выиграл большинство партий. Однако обыграть чемпиона смог 16-летний Сергей Гухман, представляющий Тверскую спортивную детско-юношескую школу. Еще одна партия завершилась ничьей, с Алексеем Гешко, победителем областных соревнований по шахматам, которые прошли в предыдущие выходные.

Самым юным участником стал девятилетний Владислав Глазунов из Бежецка. А самому старшему, Анатолию Корнилову из Твери – 91 год. Он является международным мастером ФИДЕ, почетным президентом Федерации шахмат Тверской области.

- Общий уровень соперников оцениваю как высокий. Видно, что ребята серьезно занимаются, они большие молодцы. Некоторым вручил памятный знак о том, что они выполнили первый разряд, – прокомментировал итоги сеанса Сергей Карякин.

После игры состоялась встреча Сергея Карякина с представителями спортивной общественности, молодежью и автограф-сессия.