Офис врача общей практики в посёлке Сахарово под Тверью возобновляет работу

В Сахарово возобновляет работу офис врача общей практики Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 июля возобновляет работу офис врача общей практики в посёлке Сахарово под Тверью. Пункт относится к поликлинике №3 городской клинической больницы №7.

В поликлинике №3 приступили к работе два молодых терапевта-выпускника Тверского государственного медицинского университета. Еще один молодой специалист будет вести прием пациентов в сахаровском офисе.

Часы приема установлены по графику: понедельник, вторник, среда и пятница - с 8:00 до 12:00 прием пациентов, с 13:00 до 15:00 - вызов на дом; четверг - с 8:00 до 12:00 обслуживание вызовов, с 13:00 до 15:00 - прием пациентов.