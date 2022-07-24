Полицейские разыскали похищенный велосипед жителя Тверской области

Велосипед разыскали и вернули владельцу
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В полицию обратился 46-летний житель Конакова и сообщил, что из подъезда его дома был украден велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.
Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что злоумышленник спилил защитный трос.
В ходе розыска личность злоумышленника установили. Им оказался 23-летний неработающий ранее судимый житель Конакова. Мужчина сознался в содеянном. Велосипед вернули владельцу.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.