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Происшествия24 июля 2022 8:53

Полицейские разыскали похищенный велосипед жителя Тверской области

Транспортное средство украли из подъезда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Велосипед разыскали и вернули владельцу

Велосипед разыскали и вернули владельцу

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию обратился 46-летний житель Конакова и сообщил, что из подъезда его дома был украден велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что злоумышленник спилил защитный трос.

В ходе розыска личность злоумышленника установили. Им оказался 23-летний неработающий ранее судимый житель Конакова. Мужчина сознался в содеянном. Велосипед вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.