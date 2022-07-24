Полицейские разыскали похищенный велосипед жителя Тверской области

Велосипед разыскали и вернули владельцу Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию обратился 46-летний житель Конакова и сообщил, что из подъезда его дома был украден велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что злоумышленник спилил защитный трос.

В ходе розыска личность злоумышленника установили. Им оказался 23-летний неработающий ранее судимый житель Конакова. Мужчина сознался в содеянном. Велосипед вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.