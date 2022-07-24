Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником жителей Торопца и Торопецкого района

24 июля отмечается День Торопца и Торопецкого района Фото: ПТО

24 июля отмечается День Торопца и Торопецкого района. К руководству и жителям муниципального образования обратился губернатор Игорь Руденя.

- В этом году вашему району исполняется 95 лет. Ваш древний заповедный край внес значительный вклад в развитие культуры, экономики, науки и образования нашей страны. С торопецкой землей связаны судьбы святого благоверного князя Александра Невского, Патриарха Московского и всея Руси Тихона, вице-адмирала Макара Ратманова и военного министра Российской Империи Алексея Куропаткина, композитора Модеста Мусоргского. Их жизненный путь – это пример беззаветного служения Отечеству, который сегодня вдохновляет новые поколения граждан России на успехи в созидательном труде во имя нашей Родины, – отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Праздничные мероприятия в Торопце начались с литургии и крестного хода в 8:00 утра.

У озера Соломено прошли соревнования по рыбной ловле, а затем начался праздник в городском саду и фестиваль красок.

В районном Доме культуры работает выставка цветов и композиций, персональная выставка фотохудожника Ольги Савельевой «Торопец в лицах», всероссийская передвижная выставка народной куклы и выставка творческой мастерской селижаровских умельцев.

Также жителей и гостей ждет праздничный концерт, выставка пушных зверей, фестиваль ретромотоциклов и спортивные состязания.

Праздник завершится дискотекой и фейерверком.