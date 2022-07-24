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Здоровье24 июля 2022 8:21

В Тверской области за сутки 24 июля выявлено 47 новых случаев коронавируса

Скончался один пациент
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлено 47 новых случаев коронавируса

В Тверской области выявлено 47 новых случаев коронавируса

Фото: ПТО

По данным на 24 июля в Тверской области подтверждено 47 новых случаев коронавируса. Напомним, пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Весной и летом число заболевших снижалось, но в июле вновь начало расти.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 163 868 случаев ковида. Выздоровели за сутки 35 человек. Девять пациентов госпитализированы.

Всего выздоровевших с начала пандемии - 160 525 человек.

2756 человек скончались (за последние сутки умер один пациент).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.