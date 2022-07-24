Мужчина украл медный электрокабель с базовой станции в Тверской области

Подозреваемого в краже кабеля задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 42-летний сотрудник технической службы одной из компаний сотовой связи и сообщил, что неизвестный человек проник в помещение базовой станции и похитил медный электрокабель. Ущерб составил 2500 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия и прилегающую территорию, опросили представителя компании и возможных свидетелей. Эксперты изъяли следы и улики. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник подобрал ключ к замку входной двери и проник в помещение.

По информации пресс-службы полиции, подозреваемым оказался неработающий 35-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное он сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.