Следователи работают на месте крушения легкомоторного самолета в Тверской области

Место крушения самолета осмотрел следователь Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Следователи и криминалисты регионального СКР осмотрели место крушения легкомоторного самолета в Тверской области.
Напомним, двухместный самолет совершил жесткую посадку вблизи деревни Шепелиха Кимрского района в акваторию реки Хотча 23 июля. В результате аварийной посадки самолета пострадавших нет, пилот вышел из самолета сам.
Во время жесткой посадки самолёт задел и повредил линию ЛЭП. Почти всё Приволжское сельское поселение находится без электричества. Ведутся восстановительные работы.
Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка.
С участием криминалиста отдела криминалистики во взаимодействии с экспертами ЭКЦ УМВД России по Тверской области следователем произведен осмотр места происшествия, изъяты следы биологического происхождения, система навигации.
- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в ведомстве.