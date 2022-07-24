Следователи работают на месте крушения легкомоторного самолета в Тверской области

Место крушения самолета осмотрел следователь Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи и криминалисты регионального СКР осмотрели место крушения легкомоторного самолета в Тверской области.

Напомним, двухместный самолет совершил жесткую посадку вблизи деревни Шепелиха Кимрского района в акваторию реки Хотча 23 июля. В результате аварийной посадки самолета пострадавших нет, пилот вышел из самолета сам.

Во время жесткой посадки самолёт задел и повредил линию ЛЭП. Почти всё Приволжское сельское поселение находится без электричества. Ведутся восстановительные работы.

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка.

С участием криминалиста отдела криминалистики во взаимодействии с экспертами ЭКЦ УМВД России по Тверской области следователем произведен осмотр места происшествия, изъяты следы биологического происхождения, система навигации.

- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в ведомстве.