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Происшествия24 июля 2022 5:59

В Тверской области у женщины похитили тракторные запчасти

Злоумышленника разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 52-летняя жительница села Дмитровское в Торжокском районе. Женщина рассказала, что неизвестные похитили тракторную борону и передний мост с автомобиля ЗИЛ. Ущерб составил 50 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и улики.

В ходе розыска личность подозреваемого установили. Им оказался 44-летний местный житель.

- Как установили оперативники, фигурант привлёк себе в помощь одного из местных жителей, вывез детали техники на автомобиле "Газель" и впоследствии продал неизвестному лицу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.