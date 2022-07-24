В Тверской области у женщины похитили тракторные запчасти

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 52-летняя жительница села Дмитровское в Торжокском районе. Женщина рассказала, что неизвестные похитили тракторную борону и передний мост с автомобиля ЗИЛ. Ущерб составил 50 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и улики.

В ходе розыска личность подозреваемого установили. Им оказался 44-летний местный житель.

- Как установили оперативники, фигурант привлёк себе в помощь одного из местных жителей, вывез детали техники на автомобиле "Газель" и впоследствии продал неизвестному лицу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.