В Тверской области маленький мальчик выпал из окна дома

Не оставляйте детей без присмотра! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 23 июля в Тверской области произошло ещё одно ЧП с ребёнком - из окна первого этажа дома в Волосково Рамешковского района выпал малолетний мальчик. Ребёнка доставили в медучреждение для осмотра.

"По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Следователи выезжали на место ЧП, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ежегодно в регионе фиксируются случаи падения детей из окон. Тотальное большинство этих случаев приходится на летний период. Родителям стоит помнить о правилах элементарной безопасности - не оставлять ребёнка одного, не открывать нараспашку окна, использовать фиксаторы для окон. Москитная сетка - частая причина трагедий. Создавая видимость защищённости, она никак не может уберечь от падения, так как не способна выдержать вес ребёнка. О том, как защитить ребёнка от трагической случайности, читайте на нашем сайте.