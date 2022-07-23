В Тверской области спасли заблудившуюся бабушку, которая сутки провела в лесу

82-летняя жительница деревни Ульянино спасена. Фото: Управление МВД РФ по Тверской области.

82-летняя жительница деревни Ульянино Калязинского района пропала 22 июля. О том, что бабушки нигде нет в полицию сообщила женщина, местная жительница, которая в тот день привезла пенсионерке продукты.

Женщина была очень удивлена отсутствию бабушки дома, ведь та была одинокой и обычно никуда не ходила одна. Позже выяснилось, что пенсионерку, которая куда-то шла, днём видела ещё одна соседка.

Полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда "Сова" приступили к поискам.

«Была обозначена зона поисков, полицейские и поисковики шаг за шагом прочёсывали лесной массив, вели съёмку местности с квадрокоптера, применялись поисковые собаки», - рассказывают в пресс-службе УМВД по Тверской области.

История со счастливым концом - 23 июля бабушку обнаружили в лесу. Сотрудник уголовного розыска, шедший в общей цепочке с волонтёрами, заметил пропавшую пенсионерку среди высокой травы.

Бабушку тут же передали медикам. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам заместителя начальника Кашинского отдела полиции Виктора Боброва, принимавшего непосредственное участие в поисках, все сотрудники искренне переживали за судьбу пожилой женщины, которая потерялась в лесу.

«Это было настоящее счастье, когда по рации мы услышали, что бабушка нашлась!», - отметил Виктор Бобров.