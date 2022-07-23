Красавица из Твери может попасть в ТОП-10 финала конкурса "Мисс Россия 2022"

Наталия Павлова. Фото: vk.com/missrussiacontest/Ино Ко

Красавица из Твери Наталия Павлова может попасть в ТОП-10 финала конкурса красоты "Мисс Россия 2022".

Онлайн голосование стартовало 22 июля, а к 18:00 субботы 23 июля за Наташу было отдано 697 голосов. Это больше, чем у других девушек (ближайшая конкурентка, Анна Семёновых из Татарстана набрала к этому времени 486 голосов).

Наташе 19 лет, она учится на втором курсе в РУДН (на филологическом факультете). Девушка серьёзная, интеллектуальная. Обожает историю, вейкборд, кулинарию и чтение. Её любимая книга - «Мартин Иден» Джека Лондона, а любимый фильм - «Интерстеллар». Мечтает Наталия купить дом в Испании и говорит что умеет достигать своих целей.

- В 10 лет я в тайне от родителей записалась в модельную школу. Я мечтала ходить по подиуму в красивых платьях, как и многие девочки. Родители хотели для меня более прикладное хобби: живопись или музыка. Тогда и пришлось выдумывать и договариваться обо всем самой. Когда все открылось, мама осознала степень моей заинтересованности, поддержала меня и с радостью возила на все занятия, - рассказала о себе Наталья.

Всего за попадание в полуфинал конкурса борется 25 девушек. Три красавицы, занявшие первые места в онлайн голосовании, гарантированно будут в топе. Ещё семерых выберет жюри. Проголосовать за Наталью Павлову можно на официальном сайте конкурса (голосование переведёт вас в соцсеть).