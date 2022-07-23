"Лада" врезалась в дорожное ограждение в Тверской области

Удар пришёлся на пассажирское сиденье. Фото: УГИБДД по Тверской области.

23 июля в Бологовском районе Тверской области "Лада" ("ВАЗ 2115") врезалась в дорожное ограждение. Как сообщает областная Госавтоинспекция, ДТП произошло на 15-м километре автодороги Бологое-Кемцы-Берёзовский Рядок.

Удар пришёлся на переднее пассажирское сиденье, где ехал пассажир - мужчина 1981 года рождения. Он пострадал, о характере травм не сообщается. Мужчину отправили в Вышний Волочёк.

Водитель управлял машиной в трезвом состоянии.