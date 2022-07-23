Стали известны подробности жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта в Тверской области

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи, полиция и СК. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Главном управлении МЧС России по Тверской области уточнили подробности аварии с легкомоторным самолётом, произошедшей днём 23 июля. Напомним, самолёт совершил жёсткую посадку близ Белого городка Кимрского района.

- В самолёте находился один человек, а не два, - сообщили в главке МЧС. - Самолёт совершил жёсткую посадку на берегу реки Хотча.

Хотча - это приток Волги (первоначально сообщалось, что самолёт приземлился на Волге). В месте впадения Хотчи в Волгу расположен Белый городок и пляж, где и приземлилась крылатая машина.

На место происшествия оперативно отправились сотрудники и техника МЧС, бригада скорой помощи, полиция Кимрского района, специалисты межрегионального следственного управления на транспорте СК, сотрудники ГИМС.

Пилот вышел из самолёта сам, от помощи отказался.

- Во время приземления самолёт задел и повредил линию ЛЭП. Почти всё Приволжское сельское поселение находится без электричества. Ведутся восстановительные работы, - сообщили "КП"-Тверь" в Единой диспетчерской службе района.

Отметим, что в Приволжском сельском поселении живут более 800 человек.