Во время жёсткой посадки в Тверской области легкомоторный самолёт повредил линию ЛЭП и обесточил посёлок

Ремонтные бригады работают на месте происшествия. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Днём 23 июля в Тверской области совершил жёсткую посадку на воду двухместный частный легкомоторный самолёт.

Судно экстренно приземлилось у пляжа близ Белого городка Кимрского района.

- Во время приземления самолёт задел и повредил линию ЛЭП. Почти всё Приволжское сельское поселение сейчас находится без электричества. Сейчас ведутся восстановительные работы, бригады находятся на месте, - сообщили "КП"-Тверь" в Единой диспетчерской службе района.

В Приволжском сельском поселении живут более 800 человек. По предварительной информации, на восстановление электроснабжения потребуется несколько часов.

Пилот самолёта жив, он был в самолёте один, от помощи отказался.