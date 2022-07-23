Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2022 13:28

Во время жёсткой посадки в Тверской области легкомоторный самолёт повредил линию ЛЭП и обесточил посёлок

Ведутся восстановительные работы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ремонтные бригады работают на месте происшествия.

Ремонтные бригады работают на месте происшествия.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Днём 23 июля в Тверской области совершил жёсткую посадку на воду двухместный частный легкомоторный самолёт.

Судно экстренно приземлилось у пляжа близ Белого городка Кимрского района.

- Во время приземления самолёт задел и повредил линию ЛЭП. Почти всё Приволжское сельское поселение сейчас находится без электричества. Сейчас ведутся восстановительные работы, бригады находятся на месте, - сообщили "КП"-Тверь" в Единой диспетчерской службе района.

В Приволжском сельском поселении живут более 800 человек. По предварительной информации, на восстановление электроснабжения потребуется несколько часов.

Пилот самолёта жив, он был в самолёте один, от помощи отказался.