Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2022 12:59

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на берегу Волги у Белого Городка в Тверской области

По предварительным данным, на борту судна было два человека
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
ЧП произошло в Кимрском районе на берегу Волги.

ЧП произошло в Кимрском районе на берегу Волги.

Фото: Екатерина Семенова

Легкомоторный частный самолёт совершил днём 23 июля жёсткую посадку в Тверской области на берегу Волги близ Белого городка Кимрского района

Как сообщили "КП"-Тверь" в единой диспетчерской службе Кимрского района, самолёт при посадке повредил линию ЛЭП. Он приземлился на воду, в камыши, около пляжа.

По предварительной информации, на борту самолёта были два человека. К ним на помощь отправились отдыхающие рядом люди на байдарке. По словам очевидцев, пилот и пассажир воздушного судна живы и сообщили, что помощь им не требуется.

Обновление: по уточнённой информации, в самолёте находился лишь один человек.