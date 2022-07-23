Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на берегу Волги у Белого Городка в Тверской области

ЧП произошло в Кимрском районе на берегу Волги. Фото: Екатерина Семенова

Легкомоторный частный самолёт совершил днём 23 июля жёсткую посадку в Тверской области на берегу Волги близ Белого городка Кимрского района

Как сообщили "КП"-Тверь" в единой диспетчерской службе Кимрского района, самолёт при посадке повредил линию ЛЭП. Он приземлился на воду, в камыши, около пляжа.

По предварительной информации, на борту самолёта были два человека. К ним на помощь отправились отдыхающие рядом люди на байдарке. По словам очевидцев, пилот и пассажир воздушного судна живы и сообщили, что помощь им не требуется.

Обновление: по уточнённой информации, в самолёте находился лишь один человек.