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Общество23 июля 2022 11:27

Митрополит Амвросий стал крестным отцом третьего ребёнка священника из Тверской области

Владыка продолжает выполнять обещание крестить детей из многодетных семей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Митрополит посетил приход Казанской церкви в Верхних Котицах Осташковского района. Фото: Тверская епархия

Митрополит посетил приход Казанской церкви в Верхних Котицах Осташковского района. Фото: Тверская епархия

Митрополит Амвросий совершил Крещение и стал крестным отцом третьего ребёнка в семье священника Сергия Будкова. Напомним, Владыка пообещал крестить детей из многодетных семей Тверской области и уже стал крестным отцом для нескольких малышей.

Таинство крещения митрополит совершил 21 июля, в праздник Казанского образа Богородицы. Он посетил приход Казанской церкви в Верхних Котицах Осташковского района, где также совершил освящение южного придела церкви и провёл праздничную Божественную литургию в центральном алтаре храма.