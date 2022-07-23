Митрополит Амвросий стал крестным отцом третьего ребёнка священника из Тверской области

Митрополит посетил приход Казанской церкви в Верхних Котицах Осташковского района. Фото: Тверская епархия

Митрополит Амвросий совершил Крещение и стал крестным отцом третьего ребёнка в семье священника Сергия Будкова. Напомним, Владыка пообещал крестить детей из многодетных семей Тверской области и уже стал крестным отцом для нескольких малышей.

Таинство крещения митрополит совершил 21 июля, в праздник Казанского образа Богородицы. Он посетил приход Казанской церкви в Верхних Котицах Осташковского района, где также совершил освящение южного придела церкви и провёл праздничную Божественную литургию в центральном алтаре храма.