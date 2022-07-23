Фестиваль-слёт многодетных семей проходит в Тверской области

На фестиваль приехали 20 семей – более 100 человек. Фото: ПТО

Фестиваль-слёт многодетных семей «Семейная поляна» проходит в селе Волосово Торжокского района. В палаточный лагерь приехали 20 семей – всего более 100 человек, взрослых и детей.

Цель фестиваля – популяризация традиционных семейных ценностей, многодетности и здорового образа жизни. Событие организует отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской епархии.

Фестиваль представляет собой большое творческое пространство, где семьи общаются, участвуют в мастер-классах, знакомятся с русскими народными играми, христианскими традициями, укладом русской семьи. В программе также спортивные соревнования, практикум по оказанию первой медицинской помощи, лекции. Кроме того, дети и родители подготовили концертную программу.

«Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», – цитирует пресс-служба Правительства Тверской области слова губернатора Игоря Рудени.