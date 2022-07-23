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Происшествия23 июля 2022 7:19

В Тверской области на трассе М-9 машина сбила лося, пострадал водитель

ДТП произошло ночью
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лоси часто перебегают трассы, появляясь перед машиной внезапно.

Лоси часто перебегают трассы, появляясь перед машиной внезапно.

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В ночь на 23 июля в Торопецком районе Тверской области произошло очередное ДТП с лосем. Автомобиль "Шевроле" сбил сохатого на 417-м километре автодороги М-9 "Балтия", сообщает Управление ГИБДД по Тверской области.

Животное переходило дорогу, водитель (мужчина 1984 года рождения) не успел сориентироваться. Мужчина пострадал. Известно, что в машине он был один. За рулём находился в трезвом состоянии.

Отметим, ДТП с лосями в Тверской области случаются очень часто. В авариях травмы получают люди, гибнут животные. Такое ДТП может закончится для водителя или пассажира трагически - лоси большие и очень тяжёлые животные. Будьте осторожны на дороге!