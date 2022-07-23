В лесах Тверской области сосчитали всех зайцев-беляков

Заяц-беляк назван так оттого, что меняет окрас в зависимости от сезона. Фото: Василий ПЕСКОВ

В Тверской области пересчитали всех зайцев-беляков. Их численность - 36262 особи (данные государственного мониторинга за 2022 год), сообщает региональное Минприроды.

Заяц-беляк назван так оттого, что меняет окрас в зависимости от сезона. Летом ушастые серого или рыжевато-серого цвета, а зимой – белоснежные, с небольшими чёрными пятнышками на верхушке ушей. Это природный камуфляж, который помогает зайцу оставаться незаметным.

Беляки активны в сумерках и ночью. Летом особых укрытий они себе не делает, а зимой роют в снегу небольшие норки, где прячутся днём или в непогоду. Беляки чуть помельче зайцев-русаков. Вес беляка может составлять 1,6-4,5 кг.

"Пугливость и трусость, приписываемые зайцам в сказках, на самом деле являются выдумкой. Взрослый беляк — животное довольно дерзкое, и, как утверждают опытные охотники, наглое. Если его настигнуть в поле, он способен дать отпор, отбиваясь сильными задними лапами", - рассказывают в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области.

Кстати, про этих животных невероятно интересно писал легендарный спецкор "Комсомолки" Василий Песков. Почитать удивительную историю спасения терпящих бедствие в затопленном лесу зайцев можно на нашем сайте.