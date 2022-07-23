Юные художники из Тверской области участвуют в Международном конкурсе рисунков «Портрет фронтовой собаки»

Рисунок Ксении Королёвой. Фото: Пресс-служба Музея Победы.

Юные художники из Тверской области стали одними из первых участников Международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки».

На конкурс, организованный Музеем Победы, принимают рисунки собак - помощников времён Великой Отечественной войны. Творческое состязание приурочено ко Дню фронтовой собаки, он ежегодно празднуется 19 августа.

Всего на на конкурс поступило уже около 1,5 тысяч рисунков. Например, 15-летняя Ксения Королёва из Тверской области прислала рисунок «Воспитанник милосердия», а 17-летняя Екатерина Попова - работу «Собака-санитар».

Рисунок Екатерины Поповой. Фото: Пресс-служба Музея Победы.

«Конкурс нацелен на то, чтобы дети больше узнали о подвигах четвероногих бойцов в годы Великой Отечественной войны и нарисовали портрет одного из них. Это может быть изображение реального пса или некий собирательный образ. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом о персонаже», — сообщает пресс-служба Музея Победы.

Приём рисунков продолжится до 1 августа. Участвовать может каждый (возраст от шести лет). Все работы войдут в виртуальную выставку на официальном сайте Музея Победы. Жюри выберет лучшие работы в пяти возрастных номинациях. Помимо экспертного оценивания пройдёт также онлайн-голосование (с 11 по 18 августа).

Итоги будут подведены 20 августа. Лучшие работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок. Также победителей и участников ждут подарки.