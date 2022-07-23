454 человека захотели стать депутатами в Тверской области

Вот такой расклад сейчас на некоторых выборах в Тверской области. Фото: Облизбирком

К 22 июля на муниципальных выборах в Тверской области было выдвинуто уже 454 кандидата: 356 от 8 политических партий и 98 - в порядке самовыдвижения. 31 кандидат уже зарегистрирован. Такой порядок цифр сообщает Облизбирком.

- Выборы проводятся 11 сентября 2022 года на территории 15 муниципальных образований Тверской области. В ходе 21 избирательной кампании замещается 265 депутатских мандатов, - сообщают в избиркоме.

В Тверскую ГорДуму на 25 мандатов сейчас претендует 91 кандидат, из которых шестеро - самовыдвиженцы, остальные - представители политических партий.

В зависимости от даты назначения кампаний, выдвижение продлится до 24-25 июля. А 29-30 июля кандидаты должны будут предоставить документы на регистрацию.