На месте строительства Северного обхода Твери нашли клад монет времен Ивана Грозного

На месте будущего обхода Твери на М-11 «Нева» нашли монеты времен Ивана Грозного. Фото: Автодор

Интересные археологические находки и артефакты обнаружили специалисты при подготовке территории к строительству Северного обхода Твери на 3 этапе М-11 «Нева». На территории селища Романово-1 обнаружены несколько погребов, входивших в состав усадьбы эпохи позднего Средневековья. О находках рассказали в компании «Автодор», ведущей строительство Северного обхода Твери.

- В погребах были найдены фрагменты керамики, ключи, глиняная детская свистулька, бронзовый перстень, пряжки, нательные кресты, - сообщили в компании.

Также археологи нашли металлическое кресало для высекания огня из кремня и наконечник наборного мужского ремня. В то время по металлическим украшениям на ремне можно было узнать социальный статус человека.

На месте раскопок найдены монеты 15 века Великого княжества Тверского, серебряная деньга Бориса Александровича Тверского, середина 15 века. Серебряные и медные монеты Ивана Грозного, середины 16 века.

Напомним, 62 километра новой трассы, скоростной трассы М-11 «Нева», планируется открыть в четвёртом квартале 2023 года. Эта будет первая очередь.

Сейчас на стройке работают порядка 470 дорожников и 190 единиц техники. На днях ход работ инспектировал тверской губернатор и представители «Автотора».

Вообще же Северный отход Твери - четырехполосная дорога с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостом через Волгу длиной 738 м и мостом через Тверцу в 200 метров. Планируется, что в сутки по ней будут проезжать до 21 тыс. автомобилей, а время пути от Москвы до Питера составит всего 5-6 часов.

На археологическом раскопе под Тверью. Фото: Автодор

Вот такая археологическая находка с места строительства Северного обхода Твери. Фото: Автодор

Вот такая археологическая находка с места строительства Северного обхода Твери. Фото: Автодор