В Твери пройдут "фольклорные посиделки"

В программе: конкурс загадок, русские народные песни и многое другое. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 июля в мире отмечают День загадывания загадок. Отметить этот праздник на "фольклорных посиделках" приглашает Тверская областная библиотека имени Горького.

В программе: конкурс загадок, русские народные песни в исполнении фольклорного ансамбля "Славяночка", мастер-класс по ткачеству, интерактивная программа "От девицы до старицы. Одежда наших предков в обрядах и традициях", книжная выставка "Мир русской загадки" и акция "Книге - вторую жизнь".

Всех ждут во Дворике библиотеки, в 15:00. (6+)